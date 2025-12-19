DOLAR
Afyonkarahisar'da 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' Semineri

Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' seminerinde Prof. Dr. Sayın Abdullah İnce, üniversite gençliği ve ailenin önemini anlattı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:17
Afyonkarahisar İl Müftülüğü Manevi Rehberlik Birimi ve Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde hizmet veren görevlilere yönelik 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' konulu seminer verildi.

Konuşmacı ve içerik

Semineri, Sakarya İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sayın Abdullah İnce verdi. Çok sayıda personelin katıldığı seminerde İnce, katılımcılara aile ile birlikte İslam dininin aile yapısına verdiği önem ve bu yapının taşıdığı değerleri anlattı.

Katılımcılar

Seminere ayrıca Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak da katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

