Afyonkarahisar'da 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' semineri

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Manevi Rehberlik Birimi ve Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde hizmet veren görevlilere yönelik 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' konulu seminer verildi.

Konuşmacı ve içerik

Semineri, Sakarya İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sayın Abdullah İnce verdi. Çok sayıda personelin katıldığı seminerde İnce, katılımcılara aile ile birlikte İslam dininin aile yapısına verdiği önem ve bu yapının taşıdığı değerleri anlattı.

Katılımcılar

Seminere ayrıca Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak da katıldı.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MANEVİ REHBERLİK BİRİMİ VE GENÇLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE HİZMET VEREN GÖREVLİLERE YÖNELİK ‘ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNDE İNANÇ VE AİLE’ KONULU SEMİNER VERİLDİ.