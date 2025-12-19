AFAD Afyonkarahisar'da Park Afyon AVM’de Çalışmalarını Vatandaşlara Anlattı

AFAD Park Afyon AVM’de Vatandaşlarla Buluştu
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelleri, açtıkları stant ile kurumun çalışmalarını vatandaşlara anlattı.
Standta Bilgilendirme ve Broşür Dağıtımı
AFAD personelleri tarafından Park Afyon AVM’de kurulan stantta, afetlere ve risklere karşı yürütülen çalışmalar hakkında ziyaretçiler bilgilendirildi. Standı gezen vatandaşlara kurum faaliyetlerini anlatan broşürler dağıtıldı.
Kurumsal Ziyaret
Kurum yetkilileri, AFAD’ın 16.'ncı yıldönümü kapsamında Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’yı ziyaret etti.
