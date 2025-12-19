DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.959,11 -0,01%
BITCOIN
3.774.244,75 -3,97%

AFAD Afyonkarahisar'da Park Afyon AVM’de Çalışmalarını Vatandaşlara Anlattı

AFAD ekipleri Park Afyon AVM’de açtıkları stantla afet ve risk çalışmalarını broşürlerle anlattı; kurum, 16.'ncı yıldönümünde Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’yı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:06
AFAD Afyonkarahisar'da Park Afyon AVM’de Çalışmalarını Vatandaşlara Anlattı

AFAD Park Afyon AVM’de Vatandaşlarla Buluştu

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelleri, açtıkları stant ile kurumun çalışmalarını vatandaşlara anlattı.

Standta Bilgilendirme ve Broşür Dağıtımı

AFAD personelleri tarafından Park Afyon AVM’de kurulan stantta, afetlere ve risklere karşı yürütülen çalışmalar hakkında ziyaretçiler bilgilendirildi. Standı gezen vatandaşlara kurum faaliyetlerini anlatan broşürler dağıtıldı.

Kurumsal Ziyaret

Kurum yetkilileri, AFAD’ın 16.'ncı yıldönümü kapsamında Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’yı ziyaret etti.

AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) PERSONELLERİ AÇTIKLARI STANT İLE KURUMUN...

AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) PERSONELLERİ AÇTIKLARI STANT İLE KURUMUN ÇALIŞMALARINI VATANDAŞLARA ANLATTI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları
2
Afyonkarahisar'da 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' Semineri
3
Doç. Dr. İrfan Koca: Teknolojiyle artan fıtık riski ve izlenecek yol haritası
4
ADÜ Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü İmzaladı
5
Büyükkılıç'tan Genç Girişimcilere Tam Destek — Kayseri Girişimcilik Zirvesi
6
Akran Zorbalığı Sessiz İlerliyor: Uzmanlar Aileleri Uyarıyor
7
ISCSAR 2025 Boyabat'ta: II. Uluslararası Güncel Fen ve Uygulamalı Araştırmalar Sempozyumu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül