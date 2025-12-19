Seçer: Kıbrıs davasını siyaset üstü görüyoruz — Ersin Tatar Mersin'de

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyeti kentte kabul etti. Ziyaret Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile KKTC eski Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleşti.

Kıbrıs davasını siyaset üstü görüyoruz

Başkan Seçer, Kıbrıs Türklerinin dünyada saygı görmesini ve KKTC'nin tanınmasını arzu ettiklerini belirterek, "Bizler siyasi kimlikler taşısak da Kıbrıs davasını her zaman siyaset üstü görürüz. Kıbrıs bizim için bir değerdir, kutsaldır. Kıbrıs halkı bizim için kardeş bir halktır" dedi.

Seçer, 1974 yılına ilişkin anılarını paylaştı ve rahmetli Ecevit ile Erbakan'ın kararlı duruşuna vurgu yaparak, "Ecevit'in 'Kıbrıs'a Türk askerinin barış için gitmesi sadece Türkler için değil, Rumlar için de barış anlamına gelir' sözü çocukluk yıllarımdan bu yana dimağıma kazınmıştır" ifadelerini kullandı.

Adada eşit haklara dayanan, kaynakların adil kullanıldığı iki toplumlu bir yapı arzusunu dile getiren Seçer, "Kıbrıs'ın ve Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Geçmişten gelen bağları gelecek nesillere aktarmak görevimizdir"

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin halkına selamlarını ileterek kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tatar, Mersin ile KKTC arasında derin tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu belirterek, "İletişim çağında geçmişimizi unutmadan, doğru zeminde ilerleyebilmek ve bu bağları genç nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Ben de barış, huzur ve haklarımızın korunması için verilen mücadelenin yanındayım" dedi.

Mersin ile KKTC arasındaki iş birlikleri artarak sürmeli

Tatar, Kıbrıs Adası'nın Mersin'e yalnızca 60 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırlattı ve içme suyundan ticarete, enerjiden stratejik iş birliklerine kadar pek çok alanda güçlü bağların bulunduğunu vurguladı. KKTC'nin jeopolitik ve stratejik öneminin arttığını söyleyen Tatar, "Mersin ile KKTC arasında maneviyat, kültür, ekonomi ve ticaret başta olmak üzere her alandaki iş birliklerinin artarak sürmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

ERSİN TATAR VE BERABERİNDEKİ HEYET, TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) BAŞKAN VEKİLİ VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER’İ ZİYARET ETTİ.