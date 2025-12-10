DOLAR
ADÜ, UI GreenMetric 2025'te 161 Basamakla 754. Sıraya Yükseldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, UI GreenMetric 2025'te 915'ten 754. sıraya çıkarak 161 basamak yükseldi; altyapı, atık, ulaşım ve eğitimde yüksek puan aldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:54
Sürdürülebilirlikte güçlü ilerleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), çevre dostu üniversitelerin değerlendirildiği UI GreenMetric World University Rankings 2025 listesinde önemli bir başarı elde etti. Geçen yıl 915. sırada yer alan ADÜ, bu yılki değerlendirmede 754. sıraya çıkarak toplam 161 basamaklık bir yükseliş kaydetti.

2025 sonuçlarında öne çıkan alanlar arasında Yerleşke ve Altyapı (SI - 1155 puan), Atık Yönetimi (WS - 1425 puan), Ulaşım (TR - 1147,5 puan) ve Eğitim (ED - 1212,5 puan) bulunuyor. Bu yüksek puanlar, ADÜ'nün sürdürülebilirlik vizyonunu ve uygulamalarını güçlendirdiğinin somut göstergesi olarak değerlendirildi.

ADÜ, UI GreenMetric sıralamasına katıldığı ikinci yılda hem ulusal hem de uluslararası alanda yükselişini sürdürdü. Üniversitenin bu performansı, kampüs içi çevreci uygulamaların yanı sıra bütüncül sürdürülebilirlik stratejilerinin de başarısını yansıtıyor.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, sonuçlarla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "GreenMetric sıralamasındaki bu yükseliş, çevreye duyarlı uygulamalarımızın ve yeşil kampüs vizyonumuzun bir sonucudur. Üniversite olarak sürdürülebilirlik çalışmalarını bütüncül bir anlayışla yürütmeye devam ediyoruz. Bu başarıyı daha ileri taşımak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz"

