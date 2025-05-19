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AFAD Başkanı Pehlivan, Halep Başkonsolosluğu'nu Ziyaret Etti

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ile insani yardımlar üzerine görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 23:21
AFAD Başkanı Pehlivan, Halep Başkonsolosluğu'nu Ziyaret Etti

AFAD Başkanı Halep'e Giderek Konsolosluğu Ziyaret Etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Bu önemli ziyareti takiben, AFAD'dan yapılan açıklama ile detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Konsolos Hakan Cengiz ile Görüşmeler

Pehlivan'ın, ziyariti sırasında Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ile bir araya geldiği ifade edildi. Konsoloslukta gerçekleştirilen görüşmelerde, insani yardım konuları başta olmak üzere çeşitli önemli meseleler üzerinde duruldu.

Halep Valisi ile Toplantı

AFAD Başkanı Pehlivan, konsolosluk ziyaretinin ardından, beraberindeki heyetle birlikte Halep Valisi Azzam el-Garib ile de bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşimde, insani yardım çalışmaları ve diğer ilgili konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Pehlivan'ın bu ziyareti, Türkiye'nin Halep’teki insani durumla ilgili duyarlılığını ve desteklerini pekiştirmesi açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Halep'te Vali Azzam el-Garib'i...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Halep'te Vali Azzam el-Garib'i ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Halep'te Vali Azzam el-Garib'i...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Halep'te Vali Azzam el-Garib'i ziyaret etti.

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