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AFAD Başkanı Pehlivan, İdlib Valiliğini Ziyaret Etti

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İdlib Valiliği'nde önemli görüşmelere imza attı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 01:08
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 01:08
AFAD Başkanı Pehlivan, İdlib Valiliğini Ziyaret Etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İdlib Valiliği'ni ziyaret ederek kıymetli görüşmeler gerçekleştirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Pehlivan'ın ziyareti sırasında İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmelerin, heyetlerin katılımıyla sürdüğü ve bu toplantıda bölgedeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yanı sıra insani yardım çalışmalarının da değerlendirildiği vurgulandı.

Pehlivan, görüşme sonrasında Kefer Celis, Mastumah ve Serakib yerleşim birimlerini ziyaret ederek, süreç ve son gelişmelere dair yetkililerden detaylı bilgi aldı. Bu ziyaret, bölgedeki insani yardım çalışmalarının ve afet yönetiminin daha verimli hale getirilmesine yönelik önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İdlib Valiliğini ziyaret etti....

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İdlib Valiliğini ziyaret etti. Pehlivan ziyarette Vali Muhammed Abdurrahman ile görüştü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İdlib Valiliğini ziyaret etti....

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İdlib Valiliğini ziyaret etti. Pehlivan ziyarette Vali Muhammed Abdurrahman ile görüştü.

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