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AFAD, Santorini Adası'ndaki Sismik Aktiviteyi Değerlendirdi

AFAD, Santorini Adası'ndaki sismik aktivite ve olası riskler üzerine toplantı düzenledi. Deprem sayısı 761'e ulaştı!

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:02
AFAD, Santorini Adası'ndaki Sismik Aktiviteyi Değerlendirdi

AFAD'dan Santorini Adası İçin Risk Değerlendirme Toplantısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda son günlerde artan sismik aktivite üzerine bir toplantı düzenledi. 7 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 3 ve üzeri büyüklükteki deprem sayısının 761'e ulaştığı bilgisi verildi.

Toplantının Detayları

Bugün AFAD Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlık etti. Toplantıda, Ege Denizi’ndeki sismik aktivite ve bunun Türkiye kıyılarına olası etkileri değerlendirildi. Uzman bilim insanları ve araştırmacılar, > deprem, tsunami ve volkanik patlama ihtimallerinin analizini yaptı.

Aktivitelerin Ayrıntıları

Açıklamalara göre, Santorini Adası'nın 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan depremler, derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişmektedir. En yakın deprem, Türkiye kıyılarına 140 kilometre mesafede gerçekleşti.

Santorini’nin kuzeydoğusundaki Kolumbo volkanında 1950 yılında gerçekleşen son volkan patlamasının ardından, bölgedeki sismik aktivitelerin bir süredir artış gösterdiği kaydedildi.

Olası Tehlikeler ve Önlemler

Olası bir volkanik hareketlilik riskine karşı AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve diğer uzmanlardan oluşan bir kurul oluşturdu. İzmir, Aydın ve Muğla’ya mobil siren sistemi yerleştirildi ve acil durumlar için SMS ile uyarı sistemi hazırlandı.

Daha önce 2011-2012 yıllarında benzer sismik aktivitelerin yaşandığı, ancak volkanik patlamaya yol açmadığı vurgulandı. Olası bir patlama sonucunda volkanik kül ve tsunami gibi tehlikelerin ülkemizi de etkileyebileceği belirtildi.

Günlük Raporlama ve Bilgilendirme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olası volkanik gaz ve külün atmosferdeki dağılımını takip etmek amacıyla günlük raporlar hazırlamaktadır. AFAD, 10 Şubat’tan itibaren bilgilendirme toplantıları düzenleyecek ve Yunan üniversiteleriyle işbirliği yaparak bilgi paylaşımında bulunacak.

Son olarak, sosyal medya üzerinden yayılan yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi ve resmi kaynakların izlenmesi gerektiği bildirildi.

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