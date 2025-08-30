DOLAR
Afyonkarahisar'da 103. Yılında Büyük Taarruz Paneli

Afyonkarahisar'da düzenlenen panelde TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Büyük Taarruz'un tarih ve medeniyet bağlamını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:10
Türk İstiklal Harbi'nin Son Safhası: 103. Yılında Büyük Taarruz'u Yeniden Tetkik Etmek Paneli

Afyonkarahisar Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda, Valilik, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) işbirliğiyle düzenlenen panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, "Malazgirt'ten Kocatepe'ye uzanan kutlu yürüyüşte, neredeyse bir asırlık bir tarih ile pek çok iklimi içinde barındıran bir cihan hakimiyetiyle ve Anadolu denilen yerin ebedi vatan haline gelme süreciyle" karşılaştıklarını söyledi.

Özgen, bu yürüyüşün sadece kılıçla kazanılan toprakların hikayesi olmadığını belirterek, "Türk milleti, Malazgirt'ten itibaren adaleti ve hoşgörüyü merkeze alan, farklı toplulukları aynı çatı altında barış içinde yaşatabilen yüksek bir medeniyet vizyonu ortaya koymuştur. Anadolu, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, ilmin, sanatın, devlet aklının ve adaletin merkezi olmuştur. İşte Milli Mücadele'deki topyekun iradeyi besleyen de bu kadim birikimdir."

Türk Tarih Kurumu'nun misyonuna vurgu yapan Özgen, "30 Ağustos'ta ordumuzu zafere taşıyan ve devamında Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mücadelenin bitmediğini; medeni, ekonomik, kültürel alanlarda yapacağımız çok iş olduğunu dile getirmekteydi. Bu noktada, bizzat onun teşvikiyle ve himayesinde kurulan Türk Tarih Kurumu, ülkemizin bilim ve kültür alanındaki mücadelesine yaklaşık 100 yıldır katkı yapmaya devam etmektedir. Eski dönemlerden günümüze, Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Balkanlar'a Türk tarihini kapsamlı bir şekilde ve bilimsel yöntemlerle araştıran kurumumuz, Türk milletinin ve Türk gençliğinin geçmişini tanıması, geleceğine güvenle bakması için entelektüel hazinemizi zenginleştirme gayretindedir. Önemli günler ve yıl dönümleri bu doğrultuda zikredilmesi, anılması gereken değerlerimizdendir."

Panel, Büyük Taarruz ve Milli Mücadele'nin tarihsel derinliğini yeniden tartışmaya açarken, akademi ve kurumların katkılarını ön plana çıkardı.

