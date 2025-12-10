Ahmet Aras: STK'larla Ortak Akıl ve İş Birliğiyle Muğla'yı İnşa Edeceğiz

Başkan Ahmet Aras STK'larla Bir Araya Gelerek Ortak Akıl Vurgusu Yaptı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte buluştu. Etkinlik, kentin geleceğinin ortak akıl ve iş birliği ile şekillendirileceği mesajını öne çıkardı.

Gonca Köksal Aras: Muğla’nın Birlik ve Çeşitliliği

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, buluşmayı Muğla’nın geleceğini birlikte kuran büyük bir ailenin sofrası olarak nitelendirdi. Köksal Aras, Muğla’nın doğasına, kültürüne, kadınlarına, çocuklarına, özel bireylerine ve üreticisine sahip çıkan bir birliğin bir araya geldiğini vurguladı. Etkinlikte şunları söyledi: «Burada bir niyet var. Bu niyet ortak aklı çalıştırma ve ortak yol haritamızı birlikte belirleme niyeti.»

Köksal Aras, göreve geldiklerinden beri STK'larla kurulan doğru ilişkilerin önemine dikkat çekti ve katılımcı yerel yönetim ile doğru kararlar alınabileceğini ifade etti. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı'nda kamu kurumları, akademisyenler, STK'lar, kent konseyi ve siyasi temsilcilerle yapılan çalışmaların çıktılarının uygulandığını aktardı. Köksal Aras, güçlü STK'ların güçlü kent ve güçlü demokrasi anlamına geldiğini belirtti.

Ahmet Aras: Sivil Topluma Öncelik ve Somut Adımlar

Başkan Ahmet Aras, konuşmasına Muğlaspor'a destek vurgusuyla başladı ve sivil toplumun önemine dikkat çekti. Aras, etkinliğin Muğla'nın dayanışma kültürüne atılan bir imza olduğunu, amaçlarının ise ortak iyilik olduğunu söyledi. Muğla'ya gönül veren herkesin hemşehri olduğunu ve bu birlikteliğin herkesi güçlendireceğini ifade etti.

Aras, yerel yönetimlerin tek başına her şeyi bilemeyeceğini belirterek, sivil toplumla iş birliğini somut adımlarla örnekledi. Belediye bünyesinde kurulan Sivil Toplumla İlişkiler Birimi ve Muhtarlar Daire Başkanlığı ile ayrıca şehit aileleri ve gazilerle iletişimi artıracak bir birim oluşturduklarını açıkladı. Belediye imkanlarının, bütçesinin ve insan kaynağının STK'ları güçlendirmek için kullanılacağını; küçük desteklerin büyük işler başarmalarını sağlayacağını vurguladı.

Aras, engelliler, otizm ve alzheimer dernekleriyle yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Beyaz Ay Derneği'nin düzenlediği Kısa Film Festivali'nin Muğla'nın birlik ve beraberliğini dünyaya taşıdığını belirtti. İmar planları gibi kentin kritik kararlarında Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası gibi STK'ların imar komisyonlarına katılarak görüş bildirmesinin yanlışlardan dönülmesine katkı sağladığını aktardı.

Başkan Aras, yerel yönetim ile halk arasında mesafe olmaması gerektiğini, halkın belediyeyi hizmet için seçtiğini ifade ederek: «Halk zaten seni beni niye seçiyor? Diyor ki benim işlerimi sen hallet, sokağımı sen süpür kardeşim diyor» dedi. Şu anda Menteşe, Yatağan, Ula ve Kavaklıdere ilçelerinden 200’ün üzerinde STK, meslek odası ve birlik temsilcisiyle bir araya geldiklerini; önümüzdeki dönemde diğer 9 ilçe STK'larıyla da buluşacaklarını ve Muğla'nın 13 ilçe ile bir bütün olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda Aras, katılımcılara eleştiri ve önerileri için teşekkür ederek birlikteliğin önemini yeniden vurguladı ve Muğla halkına sevgilerini iletti.

Sunum

Konuşmaların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Yiğit tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

