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Afyonkarahisar'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, yetkililerden olumsuz bir durum bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 04:52
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 05:01
Afyonkarahisar'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afyonkarahisar'da Deprem

Afyonkarahisar'da bu gece saat 03:14'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 10.26 kilometre olarak kaydedildi.

Valilikten Açıklama Geldi

Afyonkarahisar Valiliği, deprem sonrası sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezi ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam etmektedir. Lütfen, acil durum hattı olan 112'yi asılsız meşgul etmemeye özen gösterelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri yer aldı.

Vatandaşlar Ne Yaptı?

Kent merkezinde bulunan bazı vatandaşlar, depremi hissederek evlerinden dışarı çıkmayı tercih ettiler. Deprem sonrası oluşan bu panik, halk arasında kaygı yarattı.

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, şu an için önemli bir tehlike bulunmamaktadır. Geçmiş olsun dilekleri ile birlikte, tüm halkın dikkatli olmasının önemi üzerinde durulmaktadır.

Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde...

Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde...

Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde...

Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde...

Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

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