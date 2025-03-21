Afyonkarahisar'da Bir Oğul, Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

Afyonkarahisar'da H.U., babasını bıçaklayarak öldürdü ve tutuklandı. Olayın detayları ve zanlının durumu haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:29
Afyonkarahisar'da Bir Oğul, Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

Afyonkarahisar'da Şok Eden Cinayet

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldüren H.U. (27) tutuklandı. Olay, dün Ortapınar köyü'ndeki evde gerçekleşti.

Zanlı Gözaltına Alındı

Babasını uyurken bıçaklayarak öldüren H.U., Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Şuhut Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliye Süreci Başladı

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. H.U.'nun psikolojik sorunları olduğu iddia ediliyor.

Olayın ardından aile ve çevre halkı, cinayetin sonuçlarını derin bir üzüntüyle karşıladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

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