Afyonkarahisar'da Boşanma Sebebiyle Karısını Öldüren Kişi İntihar Girişiminde Bulundu

Afyonkarahisar'da bir trajedi yaşandı. Fatih Mahallesi'nde, boşanma sürecinde olan Ersin K. (36), eşi Şerife K. ile evlerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ersin K., üzerindeki tabancayla, eşine ateş açtı. Olayın ardından, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şerife K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ersin K. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da karısını tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.