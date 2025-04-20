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Afyonkarahisar'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Genç İHH, etkinlikte duygu dolu mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 19:39
Afyonkarahisar'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın gençlik kuruluşu Genç İHH tarafından, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde gerçekleştirilen "Gençlik Gazze için yürüyor" etkinliği büyük ilgi gördü.

Protesto Yürüyüşü Başladı

Yürüyüşe katılanlar, boyunlarında kefiyeler, ellerinde ise Türk ve Filistin bayraklarıyla merkez Erenler Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Camisi önünde toplandılar. Ayazini köyünde grup adına konuşan Furkan Erkal, burada bulunanların binlerce yıllık tarihe tanıklık etmiş Frig Vadisi'nin kalbinde toplandığını söyledi.

Tarihin Mesajı

Furkan Erkal, bu toprakların nice kavimlere ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Zaman burada yaşayan halklara hem adaleti hem zulmü hem direnişi hem de ihaneti tanıttı. Frigya'nın kayalarına oyulmuş geçmişinin sesi bize bir hakikati fısıldıyor; zulüm ile abat olunmaz." ifadelerini kullandı.

Geçmişten Günümüze Zulmün Sonu

Erkal, haksızlıkla ve işgalle ayakta durmaya çalışanların tarih sahnesinden yok olacağını belirterek şöyle konuştu: "Firavun da bir zamanlar yeryüzünün en güçlü insanıydı. Masumları ezdi ama bir Musa çıktı karşısına. Sadece denizi yararak değil; cesareti, imanı ve mazlumların duasıyla zalimin saltanatını yıktı."

Yerel Yöneticilerin Destek Mesajı

İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe de etkinliğe katılarak, "3 bin yıllık tarihin yazıldığı Ayazini'ne hoş geldiniz. Burada mesaj veren gençlerin her zaman arkasındayız. Filistin sonunda özgür olacak." sözleriyle destek verdi.

Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto...

Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto...

Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

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