Afyonkarahisar'da İşlenen Cinayet: Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da Korkunç Olay: Başından Vurulmuş Ceset Bulundu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, otomobil içinde başından vurulmuş bir ceset bulundu. Olay, Elhan köyü yakınlarında meydana geldi. 03 AGU 274 plakalı aracın içinde cansız bedeni kanlar içinde bulan vatandaşlar, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay Yeri İncelemesi

İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin H.K.'ye ait olduğunu ve başından silahla vurulduğunu tespit etti. H.K.'nin bedeninin otopsi işlemleri için morga kaldırıldığı bildirildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, H.K.'nin ölümünde kullanılan silahın M.Ü. (50) tarafından edinildiği belirlendi. Jandarma, M.Ü.'yü, silahı satmaya çalışırken yakaladı. Şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişi, otomobilin içinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişi, otomobilin içinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişi, otomobilin içinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.