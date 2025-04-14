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Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 11:27
Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, kaşak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Karakışla köyü Denizova mevkisinde bulunan bir alanda izinsiz kazı yapıldığını belirleyerek harekete geçti.

Şüphelilerin kimlikleri ise şöyle: B.K, İ.B, Y.T, B.T. ve M.S.Y. İşlek bölgedeki devriye aracını fark eden bu şahıslar, kaçmaya çalıştı fakat Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan detaylı araç muayenesinde, bir el dedektörü ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada, bir...

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada, bir el dedektörü ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

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