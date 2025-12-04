Afyonkarahisar'da Kaza: Köprü Demirlerine Çarpan Araç Hurdaya Döndü — 1 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar Bayat'ta Mimar Sinan Caddesi'nde köprü demirlerine çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı. Savcılık soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 01:47
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 01:47
Afyonkarahisar'da Kaza: Köprü Demirlerine Çarpan Araç Hurdaya Döndü — 1 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Kaza: Köprü Demirlerine Çarpan Araç Hurdaya Döndü

Bayat-Emirdağ yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil köprü demirlerine çarparak hurdaya döndü. Olay, Bayat-Emirdağ kara yolu Mimar Sinan Caddesi mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü A.A.'nın yaptığı 26 DT 095 plakalı otomobil, köprü demirlerine çarpmasının ardından devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen araçta İbrahim Ö.'nün hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan A.A., Y.E.B. ve İ.Ö. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hurdaya dönen araç, bölgeye sevk edilen iş makinesiyle devrildiği köprü demirlerinin üzerinden kaldırıldı.

