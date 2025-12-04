Afyonkarahisar'da Kaza: Köprü Demirlerine Çarpan Araç Hurdaya Döndü — 1 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Kaza: Köprü Demirlerine Çarpan Araç Hurdaya Döndü

Bayat-Emirdağ yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil köprü demirlerine çarparak hurdaya döndü. Olay, Bayat-Emirdağ kara yolu Mimar Sinan Caddesi mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü A.A.'nın yaptığı 26 DT 095 plakalı otomobil, köprü demirlerine çarpmasının ardından devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen araçta İbrahim Ö.'nün hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan A.A., Y.E.B. ve İ.Ö. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hurdaya dönen araç, bölgeye sevk edilen iş makinesiyle devrildiği köprü demirlerinin üzerinden kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR'IN BAYAT İLÇESİNDE KÖPRÜ DEMİRLERİNE ÇARPARAK HURDA YIĞININA DÖNEM OTOMOBİLDE 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ DE YARALANDI.