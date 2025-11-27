Afyonkarahisar'da saman yüklü tır devrildi

Afyonkarahisar Emirdağ çıkışında kontrolden çıkan saman yüklü tır devrildi; yüzlerce saman balyası yola saçıldı, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:27
Afyonkarahisar'da saman yüklü tır devrildi

Afyonkarahisar'da saman yüklü tır devrildi

Emirdağ çıkışında yol kısa süre trafiğe kapandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi çıkışında kontrolden çıkan bir tır, yol ortasına devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 EAS 11 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Tırın dorsesinde bulunan yüzlerce saman balyası etrafa saçıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı. Devrilen tırın yol ortasından kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN SAMAN YÜKLÜ TIR YOL ORTASINA DEVRİLİRKEN KAZADA ŞANS ESERİ ÖLEN...

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN SAMAN YÜKLÜ TIR YOL ORTASINA DEVRİLİRKEN KAZADA ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN SAMAN YÜKLÜ TIR YOL ORTASINA DEVRİLİRKEN KAZADA ŞANS ESERİ ÖLEN...

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Fotokapanlar: Vaşak, Karacalar ve Kurt Sürüsü
2
Sivas Ağırlama Halayı Meclis Gündeminde: Yanlış Figürler Eleştirildi
3
Şuhut'ta Din Görevlilerine Aylık Eğitim Toplantısı
4
Şanlıurfa'da Minik Yazarların '20 Düş Yolculuğu' Kitabı Okurla Buluştu
5
İnegöl'de Devrilen Traktör: 2 Kişi Yaralandı
6
Lüleburgaz'da Çiftçilere Hayvan Hastalıkları ve Salgın Tedbirleri Eğitimi
7
Boyabat’ta 'İlçemizi Tanıyalım' Projesi: İlkokul Öğrencileri İlçeyi Keşfetti

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?