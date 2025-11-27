Afyonkarahisar'da saman yüklü tır devrildi

Emirdağ çıkışında yol kısa süre trafiğe kapandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi çıkışında kontrolden çıkan bir tır, yol ortasına devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 EAS 11 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Tırın dorsesinde bulunan yüzlerce saman balyası etrafa saçıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı. Devrilen tırın yol ortasından kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

