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Afyonkarahisar'da Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 22:49
Afyonkarahisar'da Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve bir kişinin yaralanmasına neden oldu. C.A. (39) yönetimindeki 09 BP 305 plakalı otomobil, ilçenin Karabedir köyü mevkisinde şarampole devrilerek kaza yaptı.

Kaza sonrası, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri derhal sevk edildi. Yapılan müdahaleler neticesinde, otomobilde bulunan N.A. (84) maalesef hayatını kaybetti. Yaralı sürücü C.A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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