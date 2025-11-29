Afyonkarahisar'da Takla Atan Tofaş'ın 21 Yaşındaki Sürücüsü Öldü

İhsaniye ilçesi Cumalı köyü yakınlarında takla atıp şarampole yuvarlanan 45 SB 7909 plakalı Tofaş'ın 21 yaşındaki sürücüsü A.C., hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:05
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Cumalı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 45 SB 7909 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü A.C. (21), kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücü henüz belirlenemeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç savrulup taklalar attıktan sonra şarampole yuvarlandı; kazada A.C. ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla A.C. hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen A.C. hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

