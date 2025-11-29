Afyonkarahisar'da Takla Atan Tofaş'ın 21 Yaşındaki Sürücüsü Öldü

Afyonkarahisar'da Tofaş kazasında 21 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Cumalı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 45 SB 7909 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü A.C. (21), kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücü henüz belirlenemeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç savrulup taklalar attıktan sonra şarampole yuvarlandı; kazada A.C. ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla A.C. hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen A.C. hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATIP ŞARAMPOLE GİREN TOFAŞ MARKA OTOMOBİLİN 21 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ KALDIRILDI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.