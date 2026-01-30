Afyonkarahisar'da TARSİM Bilgilendirmesi: 6 İlçede Çiftçilere Rehberlik

Afyonkarahisar'da düzenlenen TARSİM bilgilendirme toplantılarında 6 ilçedeki çiftçilere yeni uygulamalar, prim destekleri ve hasar süreçleri anlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:11
Afyonkarahisar'da TARSİM Bilgilendirmesi: 6 İlçede Çiftçilere Rehberlik

Afyonkarahisar'da TARSİM bilgilendirme toplantıları 6 ilçede yapıldı

Afyonkarahisar’ın 6 ilçesinde çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılar, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Konya Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi.

Toplantı kapsamı ve ele alınan konular

Yapılan yazılı açıklamada, toplantıların her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz TARSİM bilgilendirme toplantıları çerçevesinde Bolvadin, Emirdağ, Sandıklı, Şuhut, Sultandağı ve Çay ilçelerimizde üreticilerimizle bir araya geldik."

Toplantılarda yeni TARSİM uygulamaları, devlet destekli tarım sigortaları, hasar ihbarı ve eksper süreçleri, prim destekleri ile risklere karşı korunma konularında konu uzmanları tarafından ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca üreticilerin soruları da yanıtlandı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bu bilgilendirme programları, çiftçilerin TARSİM uygulamalarına erişimini kolaylaştırmayı ve tarımsal risklere karşı bilinçlenmeyi amaçlıyor.

AFYONKARAHİSAR’IN 6 İLÇESİNDE ÇİFTÇİLERE YÖNELİK TARIM SİGORTALARI HAVUZ İŞLETMESİ (TARSİM)...

AFYONKARAHİSAR’IN 6 İLÇESİNDE ÇİFTÇİLERE YÖNELİK TARIM SİGORTALARI HAVUZ İŞLETMESİ (TARSİM) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'ye 7 Yeni Okul: Ali Tombaş'tan Eğitim Müjdesi
2
Büyükkılıç 2025'te 104 İlçe Ziyaretiyle Kırsala Odaklandı
3
Başkan Özel Haydere Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu
4
Başkan Çolakbayrakdar: Kocasinan, Sosyal Belediyeciliğin Başkenti
5
Afyonkarahisar'da TARSİM Bilgilendirmesi: 6 İlçede Çiftçilere Rehberlik
6
Uzun Süre Telefon ve Bilgisayar Kullanımı Postüral Bozuklukları Artırıyor
7
Diyarbakır Büyükşehir'den Yeniden Yaşam Derneği'ne Dayanışma ve 100 Yelek Desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları