Afyonkarahisar'da TARSİM Bilgilendirmesi: 6 İlçede Çiftçilere Rehberlik

Afyonkarahisar'da TARSİM bilgilendirme toplantıları 6 ilçede yapıldı

Afyonkarahisar’ın 6 ilçesinde çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılar, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Konya Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi.

Toplantı kapsamı ve ele alınan konular

Yapılan yazılı açıklamada, toplantıların her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz TARSİM bilgilendirme toplantıları çerçevesinde Bolvadin, Emirdağ, Sandıklı, Şuhut, Sultandağı ve Çay ilçelerimizde üreticilerimizle bir araya geldik."

Toplantılarda yeni TARSİM uygulamaları, devlet destekli tarım sigortaları, hasar ihbarı ve eksper süreçleri, prim destekleri ile risklere karşı korunma konularında konu uzmanları tarafından ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca üreticilerin soruları da yanıtlandı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bu bilgilendirme programları, çiftçilerin TARSİM uygulamalarına erişimini kolaylaştırmayı ve tarımsal risklere karşı bilinçlenmeyi amaçlıyor.

AFYONKARAHİSAR’IN 6 İLÇESİNDE ÇİFTÇİLERE YÖNELİK TARIM SİGORTALARI HAVUZ İŞLETMESİ (TARSİM) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.