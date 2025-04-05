Afyonkarahisar'da Taşlı Sopalı Kavga: 12 Yaralı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde, hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Olay, bölgedeki iki grup arasında yaşanan gerginlik sonucunda gerçekleşti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, anlaşmazlık kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, olayın büyümesi üzerinde durumu kontrol altına almak için sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kavga sırasında yaralanan kişiler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavileri sonrasında sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Jandarma, olayın detaylarını araştırmak üzere soruşturma başlattı. Yaşanan bu olay, bölgede güvenlik ve huzur konusunda önemli bir tartışma yaratırken, yetkililerin konuyla ilgili alacağı önlemler merakla bekleniyor.