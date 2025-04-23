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Afyonkarahisar'da Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen tır otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:44
Afyonkarahisar'da Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da Feci Kaza

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşanan trajik bir trafik kazası, bölge sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu. Hamidiye köyü yakınlarında, B.Ö. yönetimindeki 26 EH 405 plakalı tır, karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 03 BT 154 plakalı otomobille çarpıştı. Olay sonucunda, otomobilde bulunan E.K. hayatını kaybederken, sürücü M.K. yaralandı.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Kaza sonrası olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı sürücü, araçta sıkıştığı yerden AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza tanıkları ve ekipler, olayın ardından güvenlik önlemleri aldı.

Yaşanan bu kaza, Afyonkarahisar'daki trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1...

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1...

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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