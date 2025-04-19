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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 16:09
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, A.D. (69) idaresindeki 03 AR 871 plakalı hafif ticari aracın, D.C. (32) yönetimindeki 42 V 0599 plakalı otomobille çarpıştığı sırada meydana geldi.

Çarpışma, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde gerçekleşti. Kaza sonucunda, her iki araçtaki sürücüler ve araç içinde bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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