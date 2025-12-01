Afyonkarahisar'da Türk Dünyası ve Türk Tarihi Bilgi Yarışması

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları ev sahipliğinde Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan heyetlerinin katıldığı Türk Dünyası ve Türk Tarihi bilgi yarışmasında coşku ve rekabet yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:38
Afyonkarahisar Ülkü Ocakları ev sahipliğinde, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan heyetlerinin katılımıyla Türk Dünyası ve Türk Tarihi konulu bilgi yarışması düzenlendi.

Etkinlikte Coşku ve Rekabet

Gerçekleştirilen yarışmada heyecanlı ve coşkulu anlar yaşandı. Yarışmacılar, kendi devletlerinin başarısı için kıyasıya rekabet ederken izleyiciler de etkinlik boyunca yoğun ilgi gösterdi.

Organizatörün Açıklaması

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Çetinkaya yarışma sonrası yaptığı açıklamada, "Tek Millet Çok Devlet’ şiarıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu hafta da hem yarışmacıların hem de izleyicilerin Türk Dünyası ve Türk tarihi ile ilgili genel kültür gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediğimiz Türk Dünyası bilgi yarışmasını düzenledik. Her devletin vatandaşı kendi devletinin kazanması için rekabet şartları içinde mücadele etti; netice itibariyle kazanan Türk Dünyası oldu" dedi.

