Afyonkarahisar'da Yoğun Sis Nedeniyle Kara Yolu Trafiğe Kapandı

Çay ve Dinar kesimlerinde ulaşım çift yönlü durdu

Afyonkarahisar'dan Antalya ve Denizliye bağlantı sağlayan kara yolu, yoğun sis nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Yol, Çay ve Dinar ilçelerinde çift yönlü olarak ulaşıma kapatılırken, kapanış jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yolu kullanmak isteyen sürücüler ise alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Söz konusu kara yolunda, en son geçtiğimiz hafta sonu bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş ve 21 kişi yaralanmıştı.

Hava şartlarının normale dönmesinin ve sisin kalkmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

