Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Kaza Dinar ilçesi Tatarlı yakınlarında meydana geldi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ Murat Turizm'e ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNDE İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 KİŞİ ÖLDÜ, 21 KİŞİ YARALANDI.