Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Tatarlı yakınlarında Elazığ Murat Turizm'e ait yolcu otobüsü devrildi; ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 09:18
Kaza Dinar ilçesi Tatarlı yakınlarında meydana geldi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ Murat Turizm'e ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

