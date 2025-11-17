Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde İlk Detaylı Kalp Ameliyatı Başarıyla Yapıldı

63 yaşındaki hastaya Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde ilk kez aort kapak değişimi ve yapay damar uygulandı; hasta 10. günde taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:11
63 yaşındaki hastaya aort kapak değişimi ve yapay damar uygulandı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 63 yaşındaki erkek hastaya, hastanede ilk kez gerçekleştirilen detaylı bir kalp ameliyatı başarıyla yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, göğüs ağrısı ve bayılma şikâyetleriyle başvuran hastada yapılan ekokardiyografi, toraks tomografisi ve koroner anjiyografi incelemelerinde; aort kapağının üç yaprakçıklı olması gerekirken iki yaprakçıklı olduğu, ciddi darlık bulunduğu ve kalpten çıkan aort damarında genişleme olduğu tespit edildi. Hastanın özgeçmişinde KOAH hastalığının da bulunması, ameliyat riskini artıran önemli bir faktör olarak değerlendirildi.

Gerekli hazırlıkların ardından Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Erdinç Naseri ve Opr. Dr. Öznur Demirpençe tarafından operasyon gerçekleştirildi. Ameliyatta; hastanın aort kapağı mekanik kapak ile değiştirildi, genişleyen aort damarına ise yapay damar yerleştirildi.

Ameliyat sonrası onuncu gününde sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

