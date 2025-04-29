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Ağrı: Bahar Düzlüklerinde Kış Manzarası

Ağrı'nın dağlık alanlarında kış görüntüleri sürerken, düzlüklerinde bahar coşkusu yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 13:12
Ağrı: Bahar Düzlüklerinde Kış Manzarası

Ağrı'nın yüksek rakımlı dağları, bahar mevsiminde bile kış manzarası sunmaya devam ediyor. Kentin düz arazilerinde karların erimesiyle birlikte, dağlık bölgelerde kar örtüsü hâlâ etkisini korumakta.

Özellikle Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü çevresinde, nisan ayının sonuna doğru karların erime süreci başlamışken, bu bölgelere beyaz örtü hâkim olmaya devam ediyor. Bir yanı bahar, bir yanı kış olan bu dağlar, görsel şıklığıyla göz alıcı bir manzara yaratıyor.

Ayrıca, karların erimesi sonucunda oluşan küçük göletler, buraya göç eden birçok kuşa da ev sahipliği yapıyor. Karlı dağlar ve etrafındaki sulak alanlar, dronla çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Bu doğal güzellikler, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmekte.

Ağrı'nın yüksek rakımlı dağlarında bulunan kar örtüsü baharda kıştan manzara sunuyor. Karlı dağlar...

Ağrı'nın yüksek rakımlı dağlarında bulunan kar örtüsü baharda kıştan manzara sunuyor. Karlı dağlar ve çevresindeki sulak alanlar dronla görüntülendi.

Ağrı'nın yüksek rakımlı dağlarında bulunan kar örtüsü baharda kıştan manzara sunuyor. Karlı dağlar...

Ağrı'nın yüksek rakımlı dağlarında bulunan kar örtüsü baharda kıştan manzara sunuyor. Karlı dağlar ve çevresindeki sulak alanlar dronla görüntülendi.

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