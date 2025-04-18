Ağrı'da Çiftçilere 120 Ton Tohum Desteği Verildi

Ağrı'da Tarımda Çeşitliliği Artırmak İçin Tohum Dağıtımı Yapıldı

Ağrı'da tarımda çeşitliliğin artırılması amacıyla yüzde 70 hibeyle 525 çiftçiye 120 ton tohum desteği sağlandı. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi çerçevesinde Tarım Park'ta tohum dağıtım töreni düzenlendi.

Tohum Dağıtım Töreni ve Vali Koç'un Açıklamaları

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 450 çiftçiye 90 ton korunga tohumu, 75 çiftçiye ise 30 ton yulaf tohumu dağıtıldı.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, tarımın ve hayvancılığın stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Koç, kentin tarım ve hayvancılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Bu tohumlar, sadece bitkisel üretim değil, hayvancılıkta yem ihtiyacının karşılanmasına da büyük katkı sağlayacak. Tarımda verimliliği artırmaya yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdik ve bu çalışmalara aralıksız devam ediyoruz." dedi.

Koç, çiftçilerin alın terinin karşılığını alabilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi adına çok geniş yelpazede projeler uyguladıklarının altını çizdi. Ayrıca, sulamadan tohum dağıtımına, tarımsal desteklemelerden eğitim programlarına kadar kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Devletin tüm imkanlarıyla çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Koç'un konuşmasına, programda yer alan Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve il protokolü ile çiftçiler de katıldı.

Ağrı'da tarımda çeşitliliğin artırılması amacıyla yüzde 70 hibeyle 525 çiftçiye 120 ton tohum desteği sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen "Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında Tarım Park'ta tohum dağıtım töreni düzenlendi. Vali Mustafa Koç (sol 4), çiftçilere tohum dağıttı.