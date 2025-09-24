Ağrı'da Cumhuriyet Caddesi'nde bıçaklı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

Ağrı Cumhuriyet Caddesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 33 yaşındaki M.T. yaralandı; polis 2 şüpheli İ.A. ve Ö.A.'yı gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:45
Olay yerinde müdahale ve gözaltılar

İl merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 33 yaşındaki M.T. bıçakla yaralandı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.T., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen İ.A. ile Ö.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

