Ağrı'da Cumhuriyet Caddesi'nde bıçaklı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

Olay yerinde müdahale ve gözaltılar

İl merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 33 yaşındaki M.T. bıçakla yaralandı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.T., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen İ.A. ile Ö.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.