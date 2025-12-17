Bandırma’da Yolda Fenalaşan 76 Yaşındaki Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolda yürüdüğü sırada fenalaşan Mürşiye Daşkan (76), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre olay, Mehmetçik Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda yürüdüğü esnada aniden fenalaşan Mürşiye Daşkan, yere yığıldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Daşkan, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mürşiye Daşkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MÜRŞİYE DAŞKAN