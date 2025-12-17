DOLAR
Bandırma’da Yolda Fenalaşan 76 Yaşındaki Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Bandırma Mehmetçik Caddesi'nde yürürken fenalaşan 76 yaşındaki Mürşiye Daşkan, kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:49
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolda yürüdüğü sırada fenalaşan Mürşiye Daşkan (76), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre olay, Mehmetçik Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda yürüdüğü esnada aniden fenalaşan Mürşiye Daşkan, yere yığıldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Daşkan, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mürşiye Daşkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

