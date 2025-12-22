ArnAkademi: Arnavutköy'de YKS ve LGS İçin Ücretsiz Dijital Eğitim

ArnAkademi ile YKS ve LGS yolculuğunda dijital güç Arnavutköy’de

Arnavutköy Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği dijital eğitim platformu ArnAkademi'yi kapsamlı bir lansmanla tanıttı. Tamamen ücretsiz olan platform, YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere çağın gerektirdiği nitelikte, erişilebilir ve sistemli bir destek sunmayı hedefliyor.

Lansman ve katılımcılar

Tanıtım programı Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

'Bu proje gençlerimizin sesine kulak verilerek hayata geçti'

Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, projenin gençlerin talep ve beklentileri doğrultusunda şekillendiğini vurguladı. Candaroğlu, dijital çağın imkânlarını eğitimle buluşturmayı amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'ArnAkademi; geleneksel belediyecilik anlayışının ötesine geçen, gençlerimizin her an yanında olacak bir eğitim yol arkadaşıdır. Bu platformla, öğrencilerimizin sınav yolculuğunda yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz'.

Sınav sürecinde güçlü ve erişilebilir destek

Candaroğlu, ArnAkademi'nin telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden her an erişilebilir olduğunu ve yapay zekâ destekli altyapısıyla öğrencilerin hazırlık süreçlerine sistemli katkı sunduğunu aktardı. Platformda 8. sınıf ve tüm lise müfredatını kapsayan 2 bini aşkın konu anlatım videosu ile 100 binden fazla çözümlü soru bulunduğu paylaşıldı.

Motivasyonu artıran altın puan sistemi

ArnAkademi'deki ödüllendirme mekanizmasıyla öğrenci motivasyonunun güçlendirildiğine dikkat çekildi. Başkan Candaroğlu, 'Öğrencilerimiz soru çözdükçe altın puanlar kazanacak, bu puanlarla kitap ve çeşitli hediyelere ücretsiz olarak ulaşabilecek. Böylece başarıyı teşvik eden sürdürülebilir bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz' dedi.

'Bu fırsatın kıymeti bilinmeli'

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da platformun ilçenin akademik gelişimi açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Hersanlıoğlu, öğrencilerin sınavlara hazırlanırken ulaşmakta zorlandıkları bir imkânın belediye tarafından ücretsiz sunulduğunu vurgulayarak, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını, sabır, saygı ve sorumluluk bilincinin de önem taşıdığını ifade etti.

Zengin ve akıllı içerik yapısı

ArnAkademi, LGS ve YKS hazırlığını bütüncül bir yaklaşımla destekleyen içerik altyapısına sahip. Platformda branş bazlı ders videoları, konu tarama testleri, performans takip uygulamaları ve yapay zekâ destekli analizler bulunuyor. Sistem, doğru-yanlış analizleri yaparak eksik konuları tespit ediyor ve kişiye özel çalışma önerileri sunuyor. Öğrencilerin soru çözdükçe kazandığı altın puanlarla öğrenme süreci teşvik edilerek motivasyon canlı tutuluyor.

Arnavutköy'de dijital dönüşüm

ArnAkademi, Arnavutköy'de eğitimde dijital dönüşümün güçlü bir adımı olarak öğrencilerin hizmetine sunuldu. Belediye yetkilileri platformun, sınav hazırlık süreçlerinde fırsat eşitliğini artıracağını ve yerel gençliğin akademik başarısını destekleyeceğini belirtti.

