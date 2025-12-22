DOLAR
42,81 -0,04%
EURO
50,41 -0,49%
ALTIN
6.082,5 -1,84%
BITCOIN
3.823.268,38 -1,2%

Nilüfer'de 2 Kaçak Depo Yıkıldı: Toplam 2 bin 250 metrekare

Nilüfer Belediyesi, Ürünlü ve Alaaddinbey’deki iki kaçak depoyu yıkıp kullanılamaz hale getirdi; toplam 2 bin 250 metrekare yapı kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:29
Nilüfer'de 2 Kaçak Depo Yıkıldı: Toplam 2 bin 250 metrekare

Nilüfer'de 2 Kaçak Depo Yıkıldı: Toplam 2 bin 250 metrekare

Nilüfer Belediyesi, kent genelinde kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Özellikle tarım alanlarını tehdit eden yapılaşmaya karşı yürütülen denetim ve müdahaleler kapsamında, Ürünlü ve Alaaddinbey mahallelerinde iki kaçak depo yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

Denetim ve yıkım süreci

Belediye ekipleri, hem vatandaşların ilettiği ihbarlar hem de saha ekiplerinin rutin kontrolleri sonucunda tespit edilen kaçak yapıları yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından tek tek müdahale ediyor. Son operasyonlarda Ürünlü Mahallesi'nde tarım alanı üzerine inşa edildiği belirlenen depo ile Alaaddinbey Mahallesi'ndeki depo kaldırıldı.

Çalışmalarda, içerisindeki malzemelere zarar verilmeyecek şekilde titizlikle yürütülen müdahaleler sonucunda toplam 2 bin 250 metrekarelik kaçak yapı kullanılamaz hale getirildi. Alaaddinbey'de yıkılan depo ise 450 metrekarelik bir alanı kapsıyordu.

Güvenlik ve sağlık önlemleri

Yıkım sırasında emniyet güçleri ile zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca, olası sağlık risklerine karşı tedbir amaçlı sağlık ekipleri de çalışma alanında hazır bulundu. Belediye, tarım arazilerinin korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

NİLÜFER BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE KAÇAK YAPILAŞMAYLA MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR....

NİLÜFER BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE KAÇAK YAPILAŞMAYLA MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR. ÖZELLİKLE TARIM ALANLARINI TEHDİT EDEN YAPILAŞMAYA KARŞI DENETİMLERİNİ SIKILAŞTIRAN BELEDİYE EKİPLERİ, ÜRÜNLÜ VE ALAADDİNBEY MAHALLELERİNDE TOPLAM 2 BİN 250 METREKARELİK KAÇAK DEPOYU YIKARAK KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ.

NİLÜFER BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE KAÇAK YAPILAŞMAYLA MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR....

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya: Yeni Yıl Tedbirleri İçin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı
2
İstanbul Merkezli 'Change Otobüs' Operasyonu: 27 Kişinin Kimliği Tespit Edildi, 14 Tutuklama
3
Kırklareli'de Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Vali Uğur Turan Başkanlığında Kararlaştırıldı
4
Beyoğlu'nda İlk Rubik Küp Turnuvası: 2x2x2 ve 3x3x3'te Kıyasıya Rekabet
5
Niğde'de Yasadışı Silah Operasyonu — 3 Şüpheli Hakkında Adli İşlem
6
Tralleis'te Şehir Plancıları Buluştu — 2025 Kazıları Yerinde İncelendi
7
Ağrı'da Doğum Günü Pastası Faciası: Öğrenci Remziye Horuz Yaşamını Yitirdi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi