Nilüfer'de 2 Kaçak Depo Yıkıldı: Toplam 2 bin 250 metrekare

Nilüfer Belediyesi, kent genelinde kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Özellikle tarım alanlarını tehdit eden yapılaşmaya karşı yürütülen denetim ve müdahaleler kapsamında, Ürünlü ve Alaaddinbey mahallelerinde iki kaçak depo yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

Denetim ve yıkım süreci

Belediye ekipleri, hem vatandaşların ilettiği ihbarlar hem de saha ekiplerinin rutin kontrolleri sonucunda tespit edilen kaçak yapıları yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından tek tek müdahale ediyor. Son operasyonlarda Ürünlü Mahallesi'nde tarım alanı üzerine inşa edildiği belirlenen depo ile Alaaddinbey Mahallesi'ndeki depo kaldırıldı.

Çalışmalarda, içerisindeki malzemelere zarar verilmeyecek şekilde titizlikle yürütülen müdahaleler sonucunda toplam 2 bin 250 metrekarelik kaçak yapı kullanılamaz hale getirildi. Alaaddinbey'de yıkılan depo ise 450 metrekarelik bir alanı kapsıyordu.

Güvenlik ve sağlık önlemleri

Yıkım sırasında emniyet güçleri ile zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca, olası sağlık risklerine karşı tedbir amaçlı sağlık ekipleri de çalışma alanında hazır bulundu. Belediye, tarım arazilerinin korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

