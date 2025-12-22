Milas'ta Bozuk Yollar: Aydınlıkevler'de Çukurlar Trafiği Felç Ediyor

Vatandaşlar onarım için yetkililere çağrı yapıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde artan trafik yüküne, bazı kurumların yol çalışmaları sonrası yolu açık bırakması eklenince sorun katlanıyor. İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle açılan çukurlar haftalardır kapatılmayınca günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.

Mahalle sakinleri, açık bırakılan ve onarılmayan çukurların araçlarda hasara yol açtığını belirterek yetkililerden acil müdahale talep etti. Sürücüler, bozulan yolların trafikte tehlike oluşturduğunu ve kazalara davetiye çıkardığını ifade etti.

Olayın somut örneği sabah saatlerinde yaşandı. Erdal Sokak üzerinde seyir halinde olan 42 CFG 37 plakalı bir araç, onarılmadan bırakılan çukura düşerek hareket kabiliyetini kaybetti. Kaza sonrası araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Vatandaşlar, kazıldıktan sonra tamir edilmeyen yollar nedeniyle sık sık araç hasarı ve trafik sıkışıklığı yaşandığını vurgulayarak, ilgili kurumların çalışmalarını tamamlayıp yolları bir an önce onarmalarını istedi.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE HER GEÇEN ARTAN TRAFİK ÇİLESİNE ZAMAN ZAMANDA ÇEŞİTLİ KURUMLARIN YOLLARDA OLUŞTURDUĞU TAHRİBAT DA EKLENİNCE TRAFİK SORUNU ÇEKİLMEZ BOYUTLARA ULAŞIYOR.