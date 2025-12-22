DOLAR
Milas'ta Bozuk Yollar: Aydınlıkevler'de Çukurlar Trafiği Felç Ediyor

Milas Aydınlıkevler Mahallesi'nde onarılmayan çukurlar hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor; Erdal Sokak'ta 42 CFG 37 plakalı araç çukura düştü.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:33
Vatandaşlar onarım için yetkililere çağrı yapıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde artan trafik yüküne, bazı kurumların yol çalışmaları sonrası yolu açık bırakması eklenince sorun katlanıyor. İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle açılan çukurlar haftalardır kapatılmayınca günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.

Mahalle sakinleri, açık bırakılan ve onarılmayan çukurların araçlarda hasara yol açtığını belirterek yetkililerden acil müdahale talep etti. Sürücüler, bozulan yolların trafikte tehlike oluşturduğunu ve kazalara davetiye çıkardığını ifade etti.

Olayın somut örneği sabah saatlerinde yaşandı. Erdal Sokak üzerinde seyir halinde olan 42 CFG 37 plakalı bir araç, onarılmadan bırakılan çukura düşerek hareket kabiliyetini kaybetti. Kaza sonrası araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Vatandaşlar, kazıldıktan sonra tamir edilmeyen yollar nedeniyle sık sık araç hasarı ve trafik sıkışıklığı yaşandığını vurgulayarak, ilgili kurumların çalışmalarını tamamlayıp yolları bir an önce onarmalarını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

