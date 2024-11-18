Ağrı'da Tırda 16 Kilo 200 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: Tırda 16 Kilo 200 Gram Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, bir tırda 16 kilo 200 gram uyuşturucu madde yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair aldıkları ihbar üzerine derhal harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla tırın dorsesinde yaptığı aramalarda belirtilen miktarda uyuşturucu maddeye ulaştı. Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan uyuşturucunun piyasaya sürülmesinin engellenmesi, güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.