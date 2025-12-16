Ağrı’da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Etkinliği — Vali Mustafa Koç 15 Temmuz İlkokulu’nda

Ağrı’da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi

Vali Mustafa Koç ve protokol okulda stantları gezdi

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında 15 Temmuz İlkokulunda düzenlenen programa katıldı. Vali Koç ve beraberindekiler, öğrenciler tarafından hazırlanan yerli ürünlerin sergilendiği stantları inceledi ve yöresel lezzetleri tattı.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik çerçevesinde Vali Koç ve heyeti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ege, Marmara ve Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine ait ürünlerin yer aldığı stantların yanı sıra Ağrı standı, Ağrı Geven Balı standı, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deterjan standı, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi standı, yerli ve milli teknoloji standı, kahve ve şeker pancarı stantları ile hatıra fotoğrafı alanı olmak üzere toplam 12 stant ve alanı ziyaret etti.

Stantları gezen Vali Koç, öğrencilerden ürünler hakkında bilgi aldı, yerli malı olarak hazırlanan yöresel yiyecekleri tadıp geçmişte kullanılan araç ve gereçleri inceledi. TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilip hediye edilen Türk bayrağı için öğrencilere teşekkür eden Koç, gençlerin üretim odaklı çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Etkinlik, öğrenciler ve il protokolünün katılımıyla okul önünde sergilenen yerli otomobil T OGG önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Programın ardından açıklama yapan Vali Koç, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasının yerli üretim bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması açısından önemine işaret ederek organizasyonda emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

AĞRI VALİSİ MUSTAFA KOÇ VE EŞİ NESLİHAN GÜL KOÇ, TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI DOLAYISIYLA 15 TEMMUZ İLKOKULU'NDA DÜZENLENEN PROGRAMDA ÖĞRENCİLER TARAFINDAN HAZIRLANAN YERLİ ÜRÜNLERİN SERGİLENDİĞİ STANTLARI GEZDİ, YÖRESEL LEZZETLERİ TATTI.