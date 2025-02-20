Ağrı-Iğdır Kara Yolunda Mahsur Kalanlara Türk Kızılay Kumanya Dağıttı

Ağrı-Iğdır Kara Yolunda Acil Yardım: Türk Kızılay Kumanya Dağıttı

Ağrı genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu. Özellikle Ağrı-Iğdır kara yolunda yolcu otobüsleri, tır ve birçok araç mahsur kaldı. Bu zor şartlar altında, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, Karabulak köyü mevkisinde yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara kumanya ikramında bulundu.

Bölgede ulaşımın durma noktasına gelmesiyle birlikte uzun araç kuyrukları oluştu. Türk Kızılay ekipleri, karla mücadele çalışması sürerken, bölgedeki yardımlarını da aralıksız sürdürüyor. Mahsur kalanların ihtiyaçlarını karşılamak için gösterilen bu çaba, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Ağrı-Iğdır kara yolunda yolcu otobüsleri, tır ve çok sayıda araç mahsur kaldı. Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, yolun Karabulak köyü mevkisinde mahsur kalan vatandaşlara kumanya ikramında bulundu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Ağrı-Iğdır kara yolunda yolcu otobüsleri, tır ve çok sayıda araç mahsur kaldı. Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, yolun Karabulak köyü mevkisinde mahsur kalan vatandaşlara kumanya ikramında bulundu.