Ağrılı Kızlar Futbol Takımı Yarı Finallerde Zirveye Oynamak İçin Hazırlanıyor

Ağrı'daki Spor Lisesi'nde eğitim gören kız öğrenciler, okulun yeni kurulan kız futbol takımını zirveye taşımak için mücadele ediyor. Çoğunluğu köylerden gelen kız çocuklarından oluşan Ağrı Spor Lisesi'nin yaklaşık iki yıllık kız futbol takımı, geçen yıl il ve bölge müsabakalarında elde ettikleri başarılarla dikkat çekti.

18 kız futbolcu, ailelerinin tam desteğiyle Iğdır'da yapılan "Futbol Gençler Grup Müsabakaları"nda bölge birincisi oldu ve böylece Kızlar Futbol Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Elazığ'da nisan ayında düzenlenecek yarı finallere beden eğitimi öğretmenleri Barış Çetin yönetiminde hazırlanan öğrenciler, finale çıkarak şampiyonluk hedefliyor.

“Kızların Futbol Oynayabileceğini Göstereceğiz”

Beden eğitimi öğretmeni Barış Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıldır Ağrı Spor Lisesi'nde görev yaptığını ve öğrencilerinin gösterdiği başarıdan gurur duyduğunu belirtti. Çetin, “İki sene önce 3-4 öğrencinin katılımıyla futbol takımını oluşturduk. Amacımız, çocukların hayallerini gerçekleştirmek.” dedi.

Çetin, geçen sene Türkiye yarı finalinde elendiklerini hatırlatarak, “Bu sene yarım kalan hikayeyi tamamlamak için çok çalışıyoruz. Bu yıl Iğdır'da bölge şampiyonu olduk ve nisan ayında Elazığ'da yapılacak yarı finallere hazırlanıyoruz. Kızların futbol oynayabileceğini herkese göstermek istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin %80’inin köylerden geldiğini de vurgulayan Çetin, “Geçen sene ilk defa Trabzon'da deniz gören kızlarımız oldu. Çok başarılılar ve daha da başarılı olacaklarına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Aile Desteği Hayati Önem Taşıyor

Öğrencilerden Berivan Bartık, Hamur ilçesinde yaşadığını ve futbol sayesinde farklı şehirlere gitme şansı bulduğunu anlattı. Büşra Çamurlu ise çocukluğunda köyde futbol oynadığını dile getirerek, “Spor lisesine gelerek hocalarımın desteğiyle kendimi daha çok geliştirdim.” ifadelerini kullandı. Ailemin desteğinin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu da belirtti.

Müjde Yeşil de futbolu çok sevdiğini, 2. Lig'de oynadığını ve kendisini geliştirmek için yoğun bir çaba içinde olduğunu kaydetti.

Ağrı'daki spor lisesinde öğrenim gören kız öğrenciler, okulun yeni kurulan kız futbol takımını zirveye taşıyor.

Ağrı'daki spor lisesinde öğrenim gören kız öğrenciler, okulun yeni kurulan kız futbol takımını zirveye taşıyor.