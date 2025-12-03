Ağrısız Tuzak: Murat Cemcir’in Divertikül Kanaması 50 Yaş Üstünü Uyarıyor

Murat Cemcir’in divertikül kanaması, 50 yaş üstünde ağrısız ilerleyebilen ve hayati risk taşıyan iç kanama tehlikesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:14
Ünlü oyuncu Murat Cemcir’in yoğun bakıma alınmasına neden olan divertikül kanaması, özellikle 50 yaş üstü bireylerde sinsi fakat hayati risk taşıyan bir tehdit olarak öne çıktı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, bu tür kanamaların genellikle ağrısız ilerlediğine ve acil müdahale gerektirebileceğine dikkat çekti.

Sessiz tehlike

Divertiküller kalın bağırsak duvarında küçük cep şeklinde oluşan çıkıntılardır ve çoğunlukla belirti vermeden seyreder. Prof. Dr. Esin Korkut, "Divertiküller yaşla birlikte özellikle 50 yaş üstü, yoğun kabızlık sorunu olan hastalarda görülüyor. Çoğu zaman herhangi bir şikâyet oluşturmadan kolonoskopide tesadüfen tespit ediliyor" ifadelerini kullandı.

Belirtiler ve tanı

Prof. Dr. Korkut, divertikül kanamasının genellikle ani ve ağrısız bir bağırsak kanaması olarak ortaya çıktığını belirterek, "Divertikül kanaması, kalın bağırsak duvarında oluşan küçük cep şeklindeki çıkıntıların (divertikül) damarlarında meydana gelen yırtılma veya zedelenmedir. Genellikle ani gelişir ve ağrısız bir bağırsak kanaması olarak kendini gösterir" dedi.

Kanama çoğunlukla parlak taze kan şeklinde görülür ve hemoroid gibi diğer nedenlerden ayrılması gerekir. "Hastalar genellikle çarpıntı, halsizlik ve genel durum düşkünlüğü ile acil servislere başvuruyor. Tanı için kolonoskopi ya da kolonoskopiyle tanı koyamadığımız vakalarda tomografi ve BT anjiyografi uygulanıyor ve aynı seansta tedavi edilebiliyor" dedi.

Tedavi ve önlem

Prof. Dr. Korkut, özellikle ileri yaşta, kabızlık sorunu olan, eşlik eden kronik hastalıkları bulunan ve kan sulandırıcı kullanan kişilerin daha yüksek risk altında olduğunu vurguladı. Korunma ve tedavi önerileri arasında lif tüketimini artırmak, bol sıvı almak, günlük egzersiz yapmak ile sigara ve obeziteden kaçınmak yer alıyor.

Prof. Dr. Korkut sözlerine şöyle devam etti: "Divertiküler kanamaların basit kanamalar olmadığını, hayatı tehdit edebileceğini ifade etmek gerekiyor. Yüzde 80 oranında kanama kendi kendine durabiliyor. Gerekli durumlarda kolonoskopik girişimler veya nadiren cerrahi müdahaleler uygulanıyor. Tedavi sonrası yakın takip ile hastaların durumu stabilize ediliyor."

