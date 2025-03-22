Ahırkapı'da Karaya Oturan Yük Gemisi Başarıyla Kurtarıldı

Ahırkapı'daki Yük Gemisi Kurtarıldı

Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan dökme yük gemisi, başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'XIN HAI TONG 37' isimli geminin bulunduğu bölgeden kurtarılarak emniyetle demirletildiğini duyurdu.

Kurtarma Operasyonu Detayları

Geminin kurtarılması için İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda hareket edildi. Operasyonda kılavuz kaptan, kurtarma uzmanı ve KEGM-3 ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botları görev aldı. Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerinin de yer aldığı operasyon neticesinde gemi, emniyetle Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.