Aile ve Gençlik Fonu'ndan Evlenecek Gençlere Özel İndirimler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan İndirim Müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençler için büyük bir destek niteliği taşıyan yeni indirimleri tanıttı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanacak gençlerin, 20 firma aracılığıyla önemli indirimler elde edeceğini duyurdu.

Özel İndirimlerle Yeni Hayatların Başlangıcı

Bakan Göktaş, düzenlenen Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, gençlerin yeni yuvaya adım atmalarına olanak sağlayacak işbirliğinin mutluluğunu paylaştı. Göktaş, gençlere sunulacak indirimlerin yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda olacağını ifade etti.

Proje ile Desteklenen Genç Sayısı Artıyor

Göktaş, gerçekleştirdikleri işbirliğinin gençlerin evlilik süreçlerini kolaylaştıracağına vurgu yaptı. Proje kapsamında, 98 bin çift başvurdu ve bugüne kadar 55 bin 296 gence eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti verildi. Ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu'ndan 15 bin 304 gence toplamda 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi yapıldı.

Yerel Destek Desteği ve e-Devlet İmkanları

Bakan Göktaş, gençlerin bu indirimlerden e-Devlet üzerinden edinilecek indirim kodları ile yararlanabileceğini açıkladı. Yerel yönetimlerin de nikah salonlarını ücretsiz tahsis ederek ve eşya desteği sunarak projeye katkıda bulunacağını söyledi.

Yeni Yuvalar İçin İyilik Seferberliği

Bakan Göktaş, bu proje ile gençlerin evlilik öncesi süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti ve tüm firmaları bu iyilik seferberliğine davet etti. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, firmaların sunduğu indirimlerin devletin sağladığı faizsiz kredilere ek olarak gençlerin ekonomik yüklerini hafifleteceğini dile getirdi.

İndirim Sunacak Firmalar

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için indirim sunacak 20 firmanın isimleri ise şunlardır: Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Bakanlıkta düzenlenen Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri Tanıtım Programı'na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Bakanlıkta düzenlenen Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri Tanıtım Programı'na katıldı.