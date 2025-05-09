Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TFF'den Önemli İşbirliği Protokolü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TFF İşbirliği Protokolü İmzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile "2025 Aile Yılı" kapsamında bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu anlaşma, devlet koruması altında bulunan çocuklar, engelli yaşlılar, şehit ve gazi yakınları ile ailelerine yönelik destek amacı taşıyor.

Protokol, TFF Riva Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve federasyon yetkilileri ile devlet himayesinde yaşayan 40 çocuk katılım gösterdi.

Bakan Göktaş: “Futbol, Hayallerin Peşinde Koşmaktır”

İmza töreninde konuşan Bakan Göktaş, bu protokolün devlet korumasındaki çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek önemli bir adım olduğunu vurguladı. Göktaş, "Futbol, her zaman bir oyundan fazlası olmuştur. Bu anlamda futbol, kuşakları bir araya getiren, aile içi iletişimi güçlendiren bir gönül köprüsüdür." dedi.

Ayrıca, 2025 Aile Yılı çerçevesinde yapılan bu işbirliğinin, spor aracılığıyla toplumsal dayanışmayı artırmak için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Ücretsiz Müsabaka İzleme ve Aile Tribünleri

Protokol kapsamında devlet koruması altında ve bakım altındaki çocuklar, tüm futbol müsabakalarını ücretsiz izleyebilecek. Ayrıca, koruyucu aileler ve çocukları, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, milli maçlarda stadyumlarda ücretsiz ağırlanacak.

Bakan Göktaş, çocukların futbolcularla sahaya çıkarak müsabaka seremonilerinde yer alacaklarını ve aile tribünleri oluşturarak çocukların, ailelerinin güvenli bir ortamda maçları keyifle izlemelerini sağlayacaklarını belirtti.

Toplumun Her Kesimine Ulaşacak Etkinlikler

Bu protokolle birlikte, koruma altında bulunan çocukların takımlarına teknik destek verilmesi sağlanacak. Şefkat dolu sosyal hizmetler, her bireyin sporun kapsayıcı gücünden faydalanmasını amaçlıyor.

"Çocuklarımızı, kadınları, engellileri, yaşlılarımızı aynı tribünde buluşturacağız. Aile yapısını güçlendiren, birlik ve beraberlik kültürünü artıran bir model ortaya koyacağız." diyen Göktaş, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmenin önemine de değindi.

Tören, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun protokolü imzalaması ile sona erdi. Hacıosmanoğlu, günün anısına Bakan Göktaş’a milli takım forması hediye etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında "2025 Aile Yılı" kapsamında, devlet koruması altındaki çocuk, engelli yaşlı, şehit ve gazi yakınlarıyla ailelerin desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda) ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu (sağda), programa katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında "2025 Aile Yılı" kapsamında, devlet koruması altındaki çocuk, engelli yaşlı, şehit ve gazi yakınlarıyla ailelerin desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda) ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu (sağda), programa katıldı.