Aisha Wright: Sufizm ve İslam'a Yönelişim

İngiliz Yazar Aisha Wright Sufizm ve İslam'a Yönelişini Anlattı

1992 yılında İslamiyet'i kabul eden ve "Muslim - A Young Women's Journey" (Müslüman - Genç Bir Kadının Yolculuğu) adlı kitabıyla adından söz ettiren İngiliz yazar Aisha Wright, Mevlana'nın Müslüman kimliğinin altını çizerek, "Birçok kişi Mevlana'nın kim olduğunu biliyor, nitekim ABD'de en çok okunan şair o. Fakat onun Müslüman olduğunun bilinmesi de çok önemli. Çünkü birçok insan, onun Müslüman olduğunu bilmediğini hissediyorum," dedi.

6. Sufi Sinema Festivali için Türkiye'de

Wright, Konya’da düzenlenen "6. Sufi Sinema Festivali" için Türkiye'ye geldi. AA muhabirine yaptığı açıklamada, sufi öğretileri paylaşan insanlarla birlikte olmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu belirtti.

Wright, tasavvuf ilminin Hz. Muhammed’den bire bir aktarıldığını vurgulayarak, "Asıl tasavvuf ilmi, doğrudan Peygamberimizden yüz yüze aktarılan bir ilimdir. Bu konuda filmler yapmak, Peygamberimizin nurunu korumak demektir," dedi.

İstanbul Ziyareti ve Osmanlı Kültürü

Yaklaşık 30 yıl önce İstanbul'u ziyaret ettiğini ve son dönemde yeniden gittiğini aktaran Wright, şunları kaydetti:

"İstanbul gerçekten en güzel şehirlerden biri. Arkadaşımın bana oradaki vakıf eserlerinin tarihini anlatması beni derinden etkiledi. Osmanlı’da, kuşların kışın beslenmesinden, hizmetçilerin kırdığı tabakların yerine konulmasına kadar gösterilen olağanüstü nezaket, dinin edep anlayışının ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor."

Müslüman Olma Hikayesi

Aisha Wright, Müslüman olma sürecini başkalarına aktarmak istediğini belirterek, "Bu bir gerçek. Genç yaşta Müslüman olma sürecimi anlatmaya karar verdim. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) duyulan sevgiyi ve Allah sevgisini paylaşmak istedim," ifadelerini kullandı.

İslam'ı seçtikten sonra yaşadığı deneyimleri de paylaşan Wright, "Hristiyan bir geçmişten gelen biri için ibadet boş bir çerçeve gibi görülebilir. Ancak İslam, Adem'le başlayan kadim öğretilerin bir açıklamasıdır," dedi.

Allah'ın Seçimi

Wright, İslam’a girişinin kendisi üzerindeki etkilerini ise şu sözlerle anlattı: "Bu bir seçim değil. Allah bizi seçer, biz dini seçmeyiz. Bu anlayışın bana çok güçlü bir şekilde aktarıldığı an, şeyhim Abdülkadir Es-Sufi ile tanıştığım zamandı."

Kitabı Hakkında

Wright, "Müslüman: Genç Bir Kadının Yolculuğu" adlı kitabında İslam’ı seçen bir kadının hikayesini anlattığını belirtti. Kitabın, dine temas etmiş ama emin olmayanlara, dinden uzaklaşmış olanlara veya sadece merak edenlere hitap ettiğini ifade etti. Wright, kitabında Kur’an'daki bir ayetten ilham aldığını da dile getirerek, "Ve Rabbinin nimetinden bahset (Duha Suresi, 11. Ayet) diyerek, benim de bu nimetlerden bahsetmem için bir emir olduğunu düşündüm," dedi.

İngiliz yazar Aisha Wright, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.