AJet, Bişkek'e İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e direkt uçuşlarını başlattı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:26
AJet, Bişkek'e İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

AJet, Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e Uçuş Başlatıyor

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, Orta Asya'daki varlığını güçlendirerek Türk Cumhuriyetleri'ndeki uçuş ağını sürekli olarak genişletmeye devam ediyor.

Uçuş Töreni ve İlk Sefer Heyecanı

Bişkek'e yapılan ilk uçuş öncesinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen törene, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile AJet ve havalimanı yönetimi katıldı. Törenin ardından ilk sefere katılan yolculara uçakta özel ikramlar sunuldu. 5 saat süren yolculuğun ardından uçak, Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

AJet'in Seferleri ve Gelecek Hedefleri

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Manas Uluslararası Havalimanı'na haftada 4 gün direkt seferler düzenleyecek. Bu yeni seferler, iki ülke arasındaki turizm ve ticaret potansiyelinin gelişmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. AJet'in İstanbul-Bişkek seferleri, nisan ayı itibarıyla haftada 5 güne çıkarılması planlanmaktadır.

AJet, ilk uçuşunu 31 Mart 2024'te gerçekleştirerek, İstanbul-Bişkek hattıyla yurt dışı uçuş ağına 15. yeni dış hattını eklemiş oldu.

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