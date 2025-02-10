AJet'ten Yolculara Sefer İptali Uyarısı: Hava Koşulları Sebebiyle İptaller

AJet'ten Yolcularına Sefer İptali Uyarısı

AJet, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle salı ve çarşamba günleri bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin hava koşullarına bağlı olarak uçuşların azaltılması yönündeki kararına istinaden, 11 ve 12 Şubat tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiği belirtilmiştir.

Bu tarihlerde uçuşu olan yolcular, seferlerini kontrol etmeleri konusunda uyarıldı. Açıklamada, "Misafirlerimiz, iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir." ifadelerine yer verildi.