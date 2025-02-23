AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi İçin Partililer Ankara'da Buluştu

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşiyor. Partililer salona girmeye başladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 09:57
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi İçin Partililer Ankara'da Buluştu

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi Başladı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için partililerin Ankara Spor Salonu'na girişi erken saatlerde başladı. Kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Partililer Salonda Toplanıyor

Çeşitli illerden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplanmaya başladı. Salonun çevresi bariyerlerle kapatılırken, güvenlik önlemleri artırıldı. Katılımcılar, detaylı üst aramasından geçirilerek salona alındılar.

Güvenlik ve Hazırlıklar Tamamlandı

Ankara Spor Salonu, uzman ekipler tarafından detaylı bir şekilde tarandıktan sonra görevlilere teslim edildi. Salona giremeyenler, dışarıda kurulan dev ekranlardan kongreyi takip edebilecek. Ayrıca, kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

Özel Davetli Otoplanması ve Atmosfer

Salonun orta kısmında, parti kurucuları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu. Arka planda led ekranlarla donatılmış sahne hazırlandı. Salonda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla birlikte Türk bayrakları da yer aldı.

Kongre, etkinlik alanına asılan pankartlarla da renklendirildi: "Tenzile Ana'nın duasıyla büyüdün, mazlumların duasıyla yürüdün", "Sevdik seni her şeyden çok, Reis bize bu yoldan geri dönüş yok", "Düşünemeyiz yarınları sensiz, bekle bizi 2028" gibi mesajlar dikkat çekiyor.

Güvenlik Önlemleri

Kongre nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri dahil, Ankara Emniyet Müdürlüğünün birçok biriminden çok sayıda polis görev yapıyor.

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