AK Parti Altındağ Kadın Kolları'ndan Filistin İçin Kermes Düzenlendi

AK Parti Altındağ İlçe Kadın Kolları'ndan Filistin İçin Kermes

AK Parti Altındağ İlçe Kadın Kolları, Filistin halkına destek olmak amacıyla Hamamönü Saat Kulesi önünde bir kermes etkinliği düzenledi. Etkinlikte, kadınlar tarafından hazırlanan takı, yemek ve hediyelik eşyalar satışa sunularak gelir sağlandı.

Milletvekili Zeynep Yıldız'ın Açıklamaları

Programda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından katledilen genç aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’ye selam göndererek, "O, bildiği diller ve eğitim düzeyiyle farklı bir hayat yaşayabilirdi ama mazlumların yanında olmayı, mücadeleyi tercih etti. Bu, hepimize bir örnek olmuştur," dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Türkiye'nin Durumu

Yıldız, sosyal medyada artan aktivizmin yanı sıra, Gazze'deki duruma dikkat çekerek İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bu konudaki adımlarını da övdü.

AK Parti Altındağ İlçe Kadın Kolları Başkanı Demet Akçadağ ise, "Türkiye, insan onurunu ön planda tutarak dünyanın her köşesindeki zulme karşı sesini yükseltmiştir," ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, milletvekili Yıldız ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Gazze halkının özgürlüğü için güvercin uçurdular. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.