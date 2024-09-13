AK Parti Altındağ Kadın Kolları'ndan Filistin İçin Kermes Düzenlendi

Filistin'e destek olmak amacıyla düzenlenen kermeste, kadınların yaptığı el ürünleri satışa sunuldu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:15
AK Parti Altındağ Kadın Kolları'ndan Filistin İçin Kermes Düzenlendi

AK Parti Altındağ İlçe Kadın Kolları'ndan Filistin İçin Kermes

AK Parti Altındağ İlçe Kadın Kolları, Filistin halkına destek olmak amacıyla Hamamönü Saat Kulesi önünde bir kermes etkinliği düzenledi. Etkinlikte, kadınlar tarafından hazırlanan takı, yemek ve hediyelik eşyalar satışa sunularak gelir sağlandı.

Milletvekili Zeynep Yıldız'ın Açıklamaları

Programda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından katledilen genç aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’ye selam göndererek, "O, bildiği diller ve eğitim düzeyiyle farklı bir hayat yaşayabilirdi ama mazlumların yanında olmayı, mücadeleyi tercih etti. Bu, hepimize bir örnek olmuştur," dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Türkiye'nin Durumu

Yıldız, sosyal medyada artan aktivizmin yanı sıra, Gazze'deki duruma dikkat çekerek İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bu konudaki adımlarını da övdü.

AK Parti Altındağ İlçe Kadın Kolları Başkanı Demet Akçadağ ise, "Türkiye, insan onurunu ön planda tutarak dünyanın her köşesindeki zulme karşı sesini yükseltmiştir," ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, milletvekili Yıldız ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Gazze halkının özgürlüğü için güvercin uçurdular. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı
2
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
3
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
4
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Üniversitesi'ne 12 Milyar Liralık Yatırım Açıklaması
6
ABD Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Saldırısına Cevap: Ateşkesin Önemi Vurgulandı
7
Konya'da Ayşenur Ezgi Eygi İçin Gıyabi Cenaze Namazı

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı