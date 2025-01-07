AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, Üye Kaydı Başarısını Açıkladı

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Üye Kaydı Açıklaması

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partilerine katılan yeni üyelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, "Her geçen gün daha da büyüyen ve güçlenen bu aile, Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğinde insanlık adına önemli adımlar atmaya devam edecektir" dedi.

Türkiye’de Üst Üste 5. Kez Liderlik

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, üye kaydı konusunda Türkiye genelindeki il başkanlıkları arasında üst üste 5'inci kez liderliği elde etti. Geçen yıl 156 bin 824 yeni üye kaydının gerçekleştirildiği başkanlığın toplam üye sayısı ise 961 bin 729'a ulaştı. Bu başarı üzerine, İl Yönetim Kurulu toplantısında 25 ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları ile belediye başkanları kutlama etkinliği düzenledi.

Gönüllere Dokunarak Çalışmaya Devam Ediyoruz

Hakan Han Özcan, teşkilat mensuplarının fedakarlıklarına dikkati çekti. Ankara teşkilatının üstün gayret ve azmi sayesinde, gönüllere dokunarak samimiyetle çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Özcan, AK Parti ailesinin büyümesinin mutluluğunu yaşadıklarını ve yeni üyelere Türkiye Yüzyılı vizyonuna verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Güçlü Türkiye Vizyonu

Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, zorlukları aşarak ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin mazlumlara umut olmaya devam edeceğini belirtti.

"Her geçen gün daha da büyüyen ve güçlenen bu aile, Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği altında insanlık adına önemli adımlar atmaya devam edecektir" diyen Özcan, Türkiye’nin sosyal refahı artırma ve demokratik standartları yükseltme hedeflerinin temel dayanakları olduğunu ekledi.

Küresel Güç Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla "Güçlü Türkiye" idealini gerçekleştireceklerini ifade eden Özcan, 2053 ve 2071 hedeflerinin, daha adil, daha kalkınmış ve güçlü bir Türkiye inşa etme yolunda en büyük rehberleri olduğunu kaydetti. Savunma sanayisi başta olmak üzere, Türkiye'yi küresel bir aktör haline getiren yatırımlarla ilerlemeye devam ettiklerini aktaran Özcan, Türkiye'nin tarihi adımlar attığını ve stratejik inisiyatifler üstlendiğini belirtti.

AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Başkanlığı, üye kaydında AK Parti il başkanlıkları arasında üst üste 5'inci kez Türkiye lideri oldu. Geçen yıl 156 bin 824 yeni üye kaydının gerçekleştirildiği AK Parti Ankara İl Başkanlığının üye sayısı 961 bin 729'a ulaştı. Bu başarı dolayısıyla İl Yönetim Kurulu toplantısında, 25 ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla kutlama gerçekleştirildi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Başkanlığı, üye kaydında AK Parti il başkanlıkları arasında üst üste 5'inci kez Türkiye lideri oldu. Geçen yıl 156 bin 824 yeni üye kaydının gerçekleştirildiği AK Parti Ankara İl Başkanlığının üye sayısı 961 bin 729'a ulaştı. Bu başarı dolayısıyla İl Yönetim Kurulu toplantısında, 25 ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla kutlama gerçekleştirildi.