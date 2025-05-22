AK Parti Eski Milletvekili Denizli ve Eşi Trafik Kazasında Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, AK Parti İzmir eski Milletvekili İlknur Denizli ve eşi Yavuz Denizli, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Olay, Yavuz Denizli (61) yönetimindeki 35 YD 015 plakalı otomobilin Afyonkarahisar-Ankara kara yolu üzerindeki Gömü beldesi yakınlarında bariyerlere çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan İlknur Denizli (61) yaralandı. Olayın ardından durumu bildiren vatandaşlar, sağlık, jandarma ve polis ekiplerini olay yerine çağırdı.

Yaralılar, ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkilileri, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, eski AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli ile eşi trafik kazasında yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.