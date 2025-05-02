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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: 'CHP Hasar Belediyeciliği Yapıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, CHP'yi eleştirerek, 'Onlar eser değil, hasar belediyeciliği yapıyor' dedi.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 18:16
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: 'CHP Hasar Belediyeciliği Yapıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Sakarya'da Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Sakarya İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, CHP'yi eleştirerek, "CHP'de, bizim dönemimizde başlanmış bütün eserler, alt ve üstyapı, ulaşımlar, metrolar, bunların hepsi akamete uğradı. Biz nasıl eser hizmeti yapıyorsak onlar eser değil, hasar belediyeciliği yapıyor, olanı bozuyor," dedi.

Belediye Hizmetlerinin Önemi

Demir, il ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında, teşkilat mensupları ve belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti. Sakarya'da AK Parti belediye hizmetlerinin kentin tüm dokusuna yayıldığını vurgulayan Demir, "Tretuvarlardan, bordür taşlarından, cephe çalışmalarından, peyzajdan, temizliğinden bir şehrin AK Parti belediyecilik hizmetiyle bütünleşip bütünleşmediğini, AK Parti hizmetinin burada olup olmadığını çok rahatlıkla fark ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 23 yıllık iktidar yolunun yerel yönetimlerle açıldığını ifade eden Demir, "Bu bizim için son derece önemli. Belediyecilik anlayışımızda bir tek şey biliriz; insanı biliriz, insanı merkeze oturturuz," dedi. Ayrıca, “Bize oy versin veya vermesin, dünya görüşü ne olursa olsun o bizim için önemlidir,” ifadesini kullandı.

CHP İle Farkları

Demir, AK Parti'nin masa değil saha belediyeciliği benimsediğini belirterek, bu anlayışın insanı önceleyen bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Belediyecilik hizmetlerinde reklam değil, hakikat ön planda olduğunu söyleyen Demir, CHP ile ilgili eleştirilerini sürdürdü:

"CHP'de, bizim dönemimizde başlanmış bütün eserler akamete uğradı. Hizmet değil, hezimet belediyeciliğini görüyoruz. 25 yıl sonra çöp, çukur, çamuru tekrar her tarafta görüyoruz. Yolsuzluk, rüşvet ve skandallar belediyeciliğiyle karşı karşıyayız. 1994'ten önce İSKİ'yi hatırlar mısınız? En büyük skandal oradaydı. CHP belediyeciliğinde geçmişte olduğu gibi tekrar bu sorunları görüyoruz."

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan ve Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe ve belediye başkanları ile partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir (sağ3), AK Parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir (sağ3), AK Parti Sakarya İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir (sağ3), AK Parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir (sağ3), AK Parti Sakarya İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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